1 Will gegen Göppingen wieder treffen: Markus Obernosterer. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen im Pokal eine Runde weiter. Dafür müssen sie am Samstagabend Oberliga-Konkurrent Göppinger SV schlagen. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers stehen in der zweiten Runde des WFV-Pokals vor einer schweren Aufgabe. Nach dem 9:1-Kantersieg gegen Landesligist TSV Plattenhardt treffen die Blauen am Samstagabend von 18.30 Uhr an zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den Oberliga-Konkurrenten Göppinger SV. „Das ist ein richtungsweisendes Spiel im Hinblick auf den Punktspielstart in Ravensburg“, so der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht vor der Partie, der von einem Spiel „auf Augenhöhe“ ausgeht.

Mittwoch steht dritte Runde an

Verzichten müssen die Degerlocher weiterhin auf Toptorjäger Mijo Tunjic, für den der Pokalfight nach seinem Zehenbruch noch zu früh kommt. Kommt die Gehrmann-Truppe eine Runde weiter („das ist das Ziel“, so Siebrecht), steht schon am Dienstag oder Mittwoch die Partie gegen den Sieger aus Dorfmerkingen/Neresheim an. Wie sich die Blauen gegen Göppingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Wer sich das Spiel live und in Farbe anschauen möchte, kann dies unter folgendem Link (Livestream) tun. Fünf Euro kostet der Tagespass. „Wir wollen heute den Livestream über ein Bezahlsystem für den kommenden Ligabetrieb testen“, heißt es auf der Facebook-Seite der Blauen.