1 Einschwören vor dem Spiel: Die Kickers sind heute im Pokal gefordert. Foto: Pressefoto Baumann

Zumindest ein wenig Pokalstimmung im Gazi-Stadion: Die Stuttgarter Kickers dürfen dank einer Ausnahmeregelung vor 500 Zuschauern gegen den FV Ravensburg das Viertelfinale des WFV-Pokals ausspielen – die Partie gibt es hier im Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers kommen mit doppeltem Rückenwind in das heutige WFV-Pokal-Viertelfinale gegen den Oberligarivalen FV Ravensburg. Den ersten Schub gibt der historische 8:0-Sieg in der Liga gegen den FC Bruchsal – noch nie haben die Blauen in der Nachkriegszeit in einem Punktspiel auswärts höher gewonnen.

Zweitens hat die Stadt Stuttgart den Kickers beim Heimspiel trotz der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der neuen Allgemeinverfügung erteilt, die nur noch 200 Zuschauer bei Fußballspielen erlaubt. Damit darf das Spiel um 19 Uhr im Gazi-Stadion vor 500 Zuschauern stattfinden. Die Fans dürfen sich auf Flutlicht und eine offenere Partie als beim Kantersieg in Bruchsal freuen. Die Ravensburger stehen momentan auf dem sechsten Platz in der Oberliga, sechs Punkte hinter den Kickers.

Wie sich die Degerlocher im Kampf um das Halbfinale des WFV-Pokals schlagen, kann im Liveticker verfolgt werden: