Yannick Dreyer arbeitet nun im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05.

Nach sieben Jahren bei den Stuttgarter Kickers ist Yannick Dreyer vor dieser Saison ins Nachwuchsleistungzentrum des 1. FSV Mainz 05 gewechselt. Vor dem Gastspiel der U 23 des Bundesligisten nennt er seine Beweggründe und seine persönlichen Ziele.









Yannick Dreyer bezeichnet sich immer noch selbst als Fan der Stuttgarter Kickers. Er besuchte in dieser Saison bereits das WFV-Pokalspiel der Blauen in Göppingen, er war beim Gastspiel am Bieberer Berg als Zuschauer dabei, und auch das erste Regionalliga-Heimspiel gegen die TuS Koblenz ließ er sich nicht entgehen. Ausgerechnet jetzt beim Duell am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den 1. FSV Mainz 05 II muss der 30-Jährige passen. Dreyer befindet sich von Samstag bis Donnerstag als Trainer der Mainzer U15 in Altenmarkt bei Salzburg. „Dass solch ein Trainingslager auch in dieser Altersstufe möglich gemacht wird, zeigt, wie professionell in diesem Verein gearbeitet wird“, sagt der studierte Sportwissenschaftler.