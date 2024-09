Stuttgarter Kickers gegen FSV Frankfurt: Wird Abwehrchef Brian Behrendt rechtzeitig fit?

1 Brian Behrendt (re.) und Nico Blank standen zuletzt in Offenbach nicht im Kader der Kickers. Foto: IMAGO/Oliver Vogler/IMAGO/Oliver Vogler

Nach der ersten Regionalliga-Niederlage in dieser Saison in Offenbach wollen die Stuttgarter Kickers im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt wieder in die Erfolgsspur. Trainer Marco Wildersinn sagt, auf was es ankommen wird.











Natürlich weiß auch Marco Wildersinn, dass es ein besonderes Spiel ist. An ihrem 125. Geburtstag empfangen die Stuttgarter Kickers an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) den FSV Frankfurt, und die Stimmung beim Festakt am Abend im Friedrichsbau Varieté mit 260 geladenen Gästen hängt selbstverständlich nicht unwesentlich vom Ergebnis am Nachmittag ab. „Trotz des Jubiläums ist unsere Herangehensweise aber keine andere, weil wir logischerweise jedes Spiel gewinnen wollen“, sagt der Trainer der Blauen.