1 Cristian Giles saß gegen den FC Villingen 90 Minuten auf der Bank – kehrt er zurück in die Startelf? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers empfangen vor heimischer Kulisse den Tabellenzweiten FSV 08 Bissingen. Das Spitzenspiel der Oberliga können Sie im Liveticker verfolgen.

Stuttgart - 500 Zuschauer dürfen die Stuttgarter Kickers gegen den FSV 08 Bissingen um 19 Uhr im Gazi-Stadion anfeuern – mehr noch nicht. Zwar vereinbarten die Bundesländer, dass in einer sechswöchigen Testphase 20 Prozent der Auslastung in Stadien erlaubt sind, doch für Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher steht die Sicherheit beim Oberliga-Spitzenspiel an erster Stelle. „Das Sicherheits- und Hygienekonzept für dieses Spiel steht und daher bleibt es auch dabei“, sagte Becher unsere Redaktion. Rein theoretisch könnten in Zukunft 2200 Anhänger zu den Spielen ins Gazi-Stadion auf der Waldau kommen.

Sportlich dürfte die Partie gegen den Tabellenzweiten aus Bissingen aufzeigen, ob die Entwicklung der Blauen in Richtung Oberliga-Spitze voranschreitet. Denn wie Trainer Ramon Gehrmann nach dem 1:1 beim FC 08 Villingen feststellte, sind die Blauen noch keine Spitzenmannschaft. Er sagte nach dem dritten Auswärts-Remis: „Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess.“

Dennoch sind die Blauen seit fünf Punktspielen in der Oberliga ungeschlagen, im eigenen Stadion gab es aus zwei Spielen sechs Punkte – das macht gegen den FSV 08 Bissingen Hoffnung auf einen weiteren Dreier. Doch der Kickers-Trainer warnt vor dem Gegner: „Das Umschaltspiel mit den schnellen Spielern ist ihre große Stärke“, sagt Ramon Gehrmann, „wir müssen effizient spielen und dürfen keine Fehler machen.“

