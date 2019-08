1 Kapitän Tobias Feisthammel von den Stuttgarter Kickers will den ersten Heimsieg. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers feierten in Ravensburg einen gelungenen Saisonauftakt. Im ersten Heimspiel soll nun gegen den Freiburger FC der zweite Sieg her. Einen Liveticker zum Spiel gibt es hier.

Stuttgart - Der Oberliga-Auftakt der Stuttgarter Kickers konnte sich sehen lassen. In Ravensburg gewann das Team von Ramon Gehrmann mit 3:0. Besonders der Sturm zeigte sich bereits in guter Frühform. Neuzugang Christian Giles und Mijo Tunjic sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse in Oberschwaben.

Lesen Sie auch: Liebesgeständnis an die Stuttgarter Kickers vor laufender Kamera

Am Samstag treffen die Blauen um 14 Uhr im ersten Heimspiel der Saison auf den Aufsteiger Freiburger FC. Eine klare Angelegenheit, könnte man meinen. Doch die Kickers sollten gewarnt sein: Am ersten Spieltag setzten die Breisgauer mit ihrem 2:0-Sieg gegen den 1. CfR Pforzheim ein kleines Ausrufezeichen.

Wie sich die Kickers auf der Waldau gegen Freiburg schlagen werden, können sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit dem Amateurfußballportal FuPa Stuttgart und den Stuttgarter Kickers anbieten, von 13.45 Uhr an verfolgen.