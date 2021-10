1 Mohamed Baroudi ist momentan in Topform. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Die Stuttgarter Kickers empfangen am heutigen Samstag den Freiburger FC im Gazi-Stadion. Ob den Blauen der zweite Sieg in Serie gelingt, können Sie hier verfolgen.















Stuttgart - Der Einstand für den neuen Kickers-Trainer Mustafa Ünal ist geglückt. Am Mittwoch siegten die Blauen im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg beim FC 08 Villingen – auch dank eines Traumtores von Mohamed Baroudi – verdient mit 2:0 (1:0). Nun wollen die Stuttgarter in der Liga am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) im Heimspiel gegen den Freiburger FC nachlegen, um in der Tabelle weiter Boden gut zu machen.

Dabei hoffen die Fans der Kickers auch wieder auf Tore von Stürmer Mijo Tunjic, der in Villingen aus Sicht der Blauen endlich sein erstes Saisontor erzielte. Die Gäste aus Freiburg spielen eine solide Saison – nach neun Spielen haben sie 13 Punkte auf dem Konto. Zuletzt gewannen die Breisgauer zuhause gegen den SV Oberachern mit 2:1. Ob den Stuttgarter Kickers der zweite Sieg in Folge gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Bereits am kommenden Mittwoch steht für die Blauen das nächste Nachholspiel an. Dann treffen sie im Gazi-Stadion auf der Waldau um 19 Uhr auf den FV Ravensburg.