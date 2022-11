1 Denis Zagaria surft mit seinen Kickers auf der Erfolgswelle. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nichts und niemand scheint die Stuttgarter Kickers derzeit aufhalten zu können. Die Fußballer aus Degerloch haben in der Oberliga Baden-Württemberg neun Spiele hintereinander gewonnen. Zum Abschluss der Vorrunde empfängt der souveräne Spitzenreiter am Samstag um 14 Uhr den Tabellenletzten Freiburger FC im heimischen Gazi-Stadion.

Die Rollen scheinen an diesem 17. Spieltag auf dem Papier klar verteilt. Doch das Team von Trainer Mustafa Ünal sollte gewarnt sein. Schließlich hat das Schlusslicht zuletzt nur knapp zu Hause mit 1:2 gegen den Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach verloren. Die Woche zuvor gelang gar der zweite Saisonsieg durch ein 2:1-Erfolg beim SSV Reutlingen.

Wie sich die Blauen gegen Freiburg schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Im Gegensatz zu den Profiligen gibt es in der Oberliga keine WM-Pause. So haben die Kickers in diesem Jahr noch drei Spiele, bevor es in die Winterpause geht. Am kommenden Samstag empfangen die Blauen den FC Holzhausen zum Rückrundenauftakt.