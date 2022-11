14 David Braig (re.) und Luigi Campagna beglückwünschen Dreifach-Torschütze Flamur Berisha. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers bestätigten zum Hinrundenende ihre Ausnahmestellung in der Oberliga. Gegen Schlusslicht Freiburger FC feiert der spielfreudige Spitzenreiter mit dem 8:1 (4:0) den zehnten Sieg in Serie. In einer Woche folgt bereits das nächste Heimspiel.















Link kopiert

Der Partyschlager „Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse“ hallte nach dem Schlusspfiff im Gazi-Stadion aus den Lautsprechern. Und es scheint so, als rolle der Kickers-Express unaufhaltsam Richtung Fußball-Regionalliga. Das 8:1 (4:0) gegen den Freiburger FC war der zehnte Sieg in Serie. Zum Hinrundenende beträgt der Vorsprung auf Verfolger SG Sonnenhof Großaspach weiter sechs Punkte plus die nun um 40 Treffer bessere Tordifferenz. „Meine Mannschaft hat sich voll reingehängt, sie ist an die eigenen Grenzen gegangen und hat sich auch nach einer 3:0-Führung nicht ausgeruht“, freute sich Kickers-Coach Mustafa Ünal.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers SG Sonnenhof Großaspach bleibt nach Heimsieg an den Blauen dran Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Es war nicht nur ein Klassenunterschied, es war ein Zwei-Klassenunerschied. Und das lag sowohl am äußerst harmlosen Auftritt des Schlusslichts Freiburger FC, als auch an der bärenstarken Vorstellung der Stuttgarter Kickers. Schon zur Pause war vor den 2850 Zuschauern im Gazi-Stadion alles entschieden. Die enorm spiel- und lauffreudigen Kickers führten durch die sehenswerten Tore von Flamur Berisha (5. und 34.), Luigi Campagna (13.) und David Braig (22.) nach 45 Minuten bereits mit 4:0. „Die Kulisse hat uns von Beginn an auf allen Ebenen gehemmt, wir waren zu hastig und konnten keine Entlastungsangriffe fahren “, sagte ein enttäuschter FFC-Coach Benjamin Pfahler.

Nach dem Wechsel legten Berisha (71.), Markus Obernosterer (80.), Kevin Dicklhuber (84.) und Ivo Colic (90.) nach. Den Ehrentreffer für den FFC erzielte Dominik Tritschler (88.). „Es ist schön, dass auch unsere Einwechselspieler getroffen haben, das gibt Sicherheit, das gibt Schwung“, sagte Ünal.

Weiter geht es für die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr) erneut im Gazi-Stadion. Dann kommt Aufsteiger FC Holzhausen zum ersten Rückrundenspiel. Es folgen noch zwei weitere Auftritte 2022: Am 26. November (14.30 Uhr) beim FC Nöttingen und am 3. Dezember (14 Uhr) daheim gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der am Samstag mit dem 5:0 beim Tabellendritten 1. Göppinger SV ein Ausrufezeichen setzte.

Kickers-Aufstellung

Castellucci – Moos, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Campagna (62. Kiefer) – Dicklhuber, Blank (76. Colic) , Berisha (76. Guarino) – Riehle (62. Obernosterer) – Braig.