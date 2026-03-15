Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Ohne Abdoulie Mboob ins Pokalduell
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Abdoulie Mboob war bisher nur in Testspielen für die Stuttgarter Kickers am Ball. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers könnten im WFV-Pokal-Spiel gegen den SGV Freiberg ihren Neuzugang Abdoulie Mboob einsetzen. Sie verzichten aber darauf. Lutz Siebrecht nennt die Gründe.

Die Spielgenehmigung für die Fußball-Regionalliga liegt für Abdoulie Mboob nach wie vor nicht vor. Im Pokalwettbewerb des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) könnte der Winter-Neuzugang vom Oberligisten Türkischer SV Singen aber eingesetzt werden. Vor dem Viertelfinalduell gegen den Ligarivalen SGV Freiberg (Dienstag, 19 Uhr/Gazi-Stadion) haben die Stuttgarter Kickers aber entschieden, dies nicht zu tun.

 

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Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers, nennt die Gründe: „Bei Abdoulie Mboob laufen derzeit weiterhin aufenthalts- und spielrechtliche Klärungen. Auch wenn ein Einsatz im WFV-Pokal grundsätzlich möglich wäre, haben wir uns als Verein dazu entschieden, den Spieler in dieser Phase nicht einzusetzen. Uns ist wichtig, dass das laufende Verfahren in Ruhe abgeschlossen werden kann.“

WFV-Pokal-Viertelfinale

Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg (17. März, 19 Uhr), TSV Berg - TSG Backnang (31. März, 19 Uhr), FC Holzhausen - FV Ravensburg (1. April, 17 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 (1. April, 19 Uhr).

Das Halbfinale ist für den 29. April vorgesehen:

Gewinner aus FC Holzhausen – FV Ravensburg gegen Gewinner aus Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg und

Gewinner aus TSV Berg – TSG Backnang gegen Gewinner aus SG Sonnenhof Großaspach – SSV Ulm 1846.

 