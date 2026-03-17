Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: 3:1 – Die Blauen kämpfen sich ins WFV-Pokal-Halbfinale

Mit viel Kampf und Effizienz kommen die Stuttgarter Kickers zu einem 3:1 gegen den SGV Freiberg und feiern vor 3780 Zuschauern den Einzug ins WFV-Pokal-Halbfinale.

Riesenjubel bei den Stuttgarter Kickers: Durch ein hart erkämpftes 3:1 (1:1) vor 3780 Zuschauern gegen den Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg hat das Team von Trainer Marco Wildersinn das WFV-Pokal-Halbfinale erreicht. „So haben wir uns das vorgestellt. Das war ein absoluter Pokalfight, bei dem wir uns in jeden Ball, in jeden Zweikampf reingehauen haben“, sagte David Tomic, der mit einem Traumtor aus gut 30 Metern den Endstand in der Nachspielzeit besorgte.

Die Freiberger waren vor der Pause das reifere, robustere Team und gingen in der 17. Minute auch in Führung. Gal Grobelnik verwandelte einen Foulelfmeter. Mario Borac hatte ihn an Minos Gouras verursacht. Fast aus dem Nichts gelang den Kickers der Ausgleich: Melkamu Frauendorf überwand Ante Eljuga (32.), der nur im Pokal im SGV-Tor steht. Unbeeindruckt vom Gegentor blieb Freiberg am Drücker, spielte weiter gradlinig und schnörkellos nach vorne. Felix Dornebusch entschärfte einen Kopfball von Ex-Kickers-Verteidiger Paul Polauke mit einer Glanzparade (35.), kurz danach sprang der Ball an die Latte des Kickers-Tors.

Mit viel mehr Schwung, Power und Mut kamen die Blauen aus der Pause. Der verdiente Lohn: Das 2:1 durch Per Lockls klasse Schuss aus zwölf Metern in den Winkel (66.). Die Blauen glänzten durch Effizienz, hatten aber Glück, dass zehn Minuten zuvor der Schiedsrichter ein Foul an Minos Gouras knapp innerhalb des Strafraums nach außen verlegt hatte.

Die umkämpfte Partie ging weiter hin und her. Freiberg drängte auf den Ausgleich. Doch die Kickers hielten mit viel Herz erfolgreich dagegen, kämpften um jeden Meter Boden. Mit einem Traumtor machte David Tomic den Sieg perfekt (90.). Der Rest war Ekstase pur im Gazi-Stadion.

Im Halbfinale (vorgesehener Termin 29. April) treffen die Blauen auswärts auf den Sieger der Partie FC Holzhausen – FV Ravensburg (1. April, 17 Uhr). In der Regionalliga geht es am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den KSV Hessen Kassel weiter.

Aufstellungen

SVK Dornebusch – Danquah, Schwab, Borac – Udogu, Lockl, Tomic, Frauendorf (80. Fundel) – Berisha (72. Schembri), Mauersberger (85. Kiefer) – Unsöld (62. Faß).

SGV Eljuga – Adigo (56. Pietzsch), Polauke, Hetemaj, Engel 46. Ballo) – Laupheimer (81. Ballas), Kehl-Gomez – Gouras, Grobelnik (82. Shipnoski), Kudala (87. Zie) – Valpoort.

WFV-Pokal-Viertelfinale

Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg 3:1, TSV Berg – TSG Backnang (31. März, 19 Uhr), FC Holzhausen – FV Ravensburg (1. April, 17 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – SSV Ulm 1846 (1. April, 19 Uhr).

Das Halbfinale ist für den 29. April vorgesehen:

Gewinner aus FC Holzhausen – FV Ravensburg gegen Stuttgarter Kickers

und

Gewinner aus TSV Berg – TSG Backnang gegen Gewinner aus SG Sonnenhof Großaspach – SSV Ulm 1846.

Finale am 23. Mai im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1.

Termine

Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)