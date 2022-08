1 Kickers-Neuzugang Loris Maier entpuppt sich bisher als Volltreffer. Foto: IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht für die Stuttgarter Kickers das erste Heimspiel an. Am Samstag kommt der FC Nöttingen ins Gazi-Stadion. Hier geht es zum Liveticker.















Die Saison 2022/23 ist zwar noch jung, aber für die Stuttgarter Kickers schon sehr erfolgreich: Sieg im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth (2:0), Sieg in der Liga beim Aufsteiger FC Holzhausen (4:0) und zwei Siege im WFV-Pokal beim VfL Nagold (2:0) und der Spvgg 06 Trossingen (4:0). Am Samstag peilt das Team von Trainer Mustafa Ünal den nächsten Erfolg an. Am 2. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg empfängt der Tabellenführer ab 14 Uhr den FC Nöttingen im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Der FC Nöttingen ist dagegen mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach in die neue Spielzeit gestartet. Nun haben sie mit den Kickers den nächsten dicken Brocken vor der Brust. Wie sich die Blauen gegen FC Nöttingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten.

Weiter geht es für die Stuttgarter Kickers bereits am kommenden Mittwoch. Dann gastieren die Blauen ab 18.30 Uhr beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen.