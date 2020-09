1 Mijo Tunjic und Cristian Giles im Einsatz für die Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers müssen in der Oberliga auswärts gegen den FC-Astoria Walldorf II ran. Das Spiel der Blauen kann im Liveticker verfolgt werden.

Stuttgart - Spiel gedreht, vier Tore erzielt, Spitzen-Duell der Oberliga gewonnen: Die Stuttgarter Kickers blicken glücklich auf den 4:2-Sieg gegen den FSV Bissingen am vergangenen Mittwoch zurück. Es war eine torreiche und intensive Partie, die sicherlich mehr als 500 Zuschauer verdient gehabt hätte. Und das Duell zeigte auch, dass sich Trainer Ramon Gehrmann auf seine Offensiv-Kräfte verlassen kann. Torjäger Mijo Tunjic traf doppelt, Markus Obernosterer lieferte Saisontreffer Nummer fünf ab und auch Christian Giles netzte nach einer Partie auf der Bank direkt wieder ein.

Ob am Sonntag die nächste Torflut gelingt? Denn ab 14 Uhr kann das Team vom Ramon Gehrmann die Woche mit weiteren drei Punkten vergolden – es geht auswärts gegen den FC-Astoria Walldorf II. Das Team von Trainer Andreas Kocher ist nach drei Niederlagen in Folge gegen die Blauen gefordert, die Partie am Mittwoch ging gegen den FV Lörrach-Brombach mit 1:4 verloren.

Wie sich die Kickers gegen den Tabellenvorletzten schlagen, kann im Liveticker verfolgt werden: