1 Kevin Dicklhuber erzielte gegen Großaspach das 100. Saisontor der Blauen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag im letzten Heimspiel der Oberliga-Saison im Gazi-Stadion auf den FC 08 Villingen (Anpfiff 15.30 Uhr). Gegen den Tabellenneunten will der bereits feststehende Meister und Regionalliga-Aufsteiger sein Torkonto weiter in die Höhe schrauben. Beim 1:1-Unentschieden gegen die SG Sonnenhof Großaspach erzielten die Degerlocher durch Kevin Dicklhuber vergangenen Samstag das 100. Saisontor.