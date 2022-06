Liveticker: So schlagen sich die Blauen in der Aufstiegsrunde

1 Kevin Dicklhuber und die Kickers müssen in die Aufstiegsrunde. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach dem Last-Minute-Drama am letzten Oberliga-Spieltag empfangen die Stuttgarter Kickers am Mittwoch Eintracht Stadtallendorf zum Auftakt der Aufstiegsrunde. Hier gibt es den Liveticker.















Lange sah es am vergangenen Samstag so aus, als könnten die Stuttgarter Kickers den direkten Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt machen. Doch der SGV Freiberg traf in Nöttingen in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg, stieg als Oberliga-Meister direkt auf – und beförderte die Blauen in die Aufstiegsrunde.

Hier bekommt es das Team von Trainer Mustafa Ünal mit Eintracht Stadtallendorf und Eintracht Trier zu tun. Nur der Sieger des Dreiervergleichs darf in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest antreten. Den Auftakt zur Aufstiegsrunde bildet die Partie der Stuttgarter Kickers gegen den Zweiten der Hessenliga an diesem Mittwoch (19 Uhr).

Wie sich die Blauen gegen Eintracht Stadtallendorf schlagen, können Sie hier im Liveticker lesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten.

Die Dreier-Aufstiegsrunde zwischen den Kickers, Eintracht Stadtallendorf und Eintracht Trier wird am 11. Juni (14 Uhr) fortgesetzt.