Stuttgarter Kickers erwarten Neuling Das steckt hinter dem Aufstieg des ATSV Mutschelbach

In der Saison 2013/14 spielte der ATSV Mutschelbach noch in der Kreisliga A. Mit einem Augenzwinkern nennt sich der Verein „die Macht an der A8“. Was steckt hinter dem Aufsteiger, der am Mittwoch bei den Stuttgarter Kickers aufkreuzt?