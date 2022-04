1 Mohamed Baroudi und die Kickers wollen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers empfangen am Samstag den FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Los geht es um 16 Uhr.















Es geht Schlag auf Schlag in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg: Am Samstag gibt es den nächsten Akt im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Die Stuttgarter Kickers empfangen ab 16 Uhr den FSV 08 Bietigheim-Bissingen im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau.

Noch haben die Kickers die Tabellenführung inne. Doch durch das 2:2 unter der Woche beim 1. FC Bruchsal schmolz der Vorsprung auf Verfolger SGV Freiberg auf einen Punkt zusammen. Der gestalteten seine Aufgabe erfolgreicher und siegten mit 5:2 beim Freiberger FC.

Ob das Team von Trainer Mustafa Ünal die Spitzenposition verteidigen kann, können Sie im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Mittwoch geht es für die Kickers mit dem nächsten Heimspiel weiter. Anpfiff gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen ist um 19 Uhr.