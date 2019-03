1 Die Stuttgarter Kickers empfangen den Bahlinger SC. Foto:

Am 21. Spieltag der Fußball-Oberliga empfangen die Stuttgarter Kickers den Bahlinger SC. Wir haben den Liveticker zur Partie ab 14 Uhr.

Stuttgart - Eine gute Nachricht für die Stuttgarter Kickers und ihre Anhänger gab es schon vor dem Spiel gegen den Bahlinger SC – Torjäger Mijo Tunjic legt im Gespräch mit unserer Redaktion nahe, dass er den Blauen weiter erhalten bleiben wird. Die Kickers wollen nun mit ihrer „Lebensversicherung“ Tunjic an diesen Samstag gegen den Bahlinger SC die Tabllenführung verteidigen.

Ob ihnen dies gelingen wird, zeigt sich am 21. Spieltag der Fußball-Oberliga im Gazi-Stadion ab 14 Uhr. „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die uns in der Vorrunde auch 2:1 geschlagen hat. Wir müssen auch hier 100 Prozent geben, sonst wird es schwer, zumal sich der BSC in der Winterpause auch verstärkt hat“, sagt Tunjic.

In Zusammenarbeit mit dem Fußball-Portal „FuPa“ und den Stuttgarter Kickers bieten wir einen Liveticker zur Partie an diesem Samstag in Stuttgart-Degerloch.