Stuttgarter Kickers gegen 1. Göppinger SV: Trainer Marco Wildersinn fordert Steigerung von allen

Marco Wildersinn und sein Trainerteam haben sich viele Gedanken über diesen enttäuschenden und ärgerlichen Auftritt beim FC-Astoria Walldorf gemacht. Spätestens Mitte der Woche war die Ursachenforschung abgeschlossen, die Analyse beendet. „Wir waren gut vorbereitet in das Spiel gegangen, aber wir haben uns einfach zu viele individuelle Fehler geleistet, zu viele Spieler haben sich unter Normalform präsentiert“, sagte der Chefcoach der Blauen im Rückblick auf das 2:3 der Stuttgarter Kickers am vergangenen Samstag.

Der Trainer des Fußball-Regionalligisten fordert im württembergischen Derby gegen den 1. Göppinger SV (Samstag, 14 Uhr/Gazi-Stadion) nun eine „Steigerung von jedem einzelnen Spieler“. Ausrutscher in dieser Form dürften nicht noch einmal passieren, wenn man oben dabei sein möchte.

„Wir müssen stabiler werden“

„Wir dürfen uns von Fehlern und Gegentoren nicht verunsichern lassen. Wir müssen in solchen Situationen stabiler werden. Fehler passieren, aber dann muss sie der nächste versuchen auszubügeln“, betont Wildersinn. Nachdem er in Walldorf die Anfangsformation nicht veränderte und auch auf den exakt gleichen Kader wie beim 3:0 gegen den FC Gießen setzte, wird es diesmal Änderungen geben. „Wir verfallen nicht in Aktionismus, wechseln den Torwart oder die komplette Viererkette, aber wir schauen uns jede einzeln Position genau an“, so der 44-Jährige. Im Kader werde sich etwas tun, was die Startelf betrifft, werden die letzten Eindrücke aus dem Abschlusstraining abgewartet.

Fest steht: Bis auf die Langzeitverletzten Felix Dornebusch, Marian Riedinger und Dennis de Sousa sind alle Mann fit. „Der Konkurrenzkampf ist groß, keiner lässt sich hängen“, erklärt Wildersinn, auch die zuletzt nicht berücksichtigten Brian Behrendt, Sinan Tekerci und Vico Meien würden Gas geben.

Jetzt heißt es im Kampf um Punkte, eine Reaktion auf den ernüchternden Auftritt in Walldorf zu zeigen. Gegen einen „gut organisierten, körperlich robusten Gegner, der bei Standards gut ist“, wie der Kickers-Coach weiß.

Termine

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV (8. März, 14 Uhr), TSV Steinbach Haiger – Kickers (15. März, 14 Uhr)), Kickers – Kickers Offenbach (22. März, 14 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (30. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (2. April, 19 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (4. bis 6. April), Kickers – Bahlinger SC (11. bis 13. April), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. bis 21. April), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)