1 Cristian Giles hofft auf einen Treffer gegen den Göppinger SV. Foto: Pressefoto Baumann

Erst fünf Spiele sind in der Oberliga gespielt und die Kickers stehen bereits gehörig unter Druck. Ein Sieg gegen den Tabellenführer Göppinger SV ist fast schon Pflicht, um die oberen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Hier geht es zum Liveticker:

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga Baden-Württemberg in der noch jungen Saison bereits gehörig unter Druck. Am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) sollten die Blauen gegen den Tabellenführer Göppinger SV im heimischen Gazi-Stadion dringend gewinnen – immerhin beträgt der Rückstand auf das Team um Toptorjäger und Ex-Kickers-Spieler Kevin Dicklhuber bereits sechs Punkte.

Zuletzt verloren die Degerlocher ihr Auswärtsspiel beim 1. CfR Pforzheim trotz vieler Chancen mit 0:1. Gegen Göppingen hofft das Team von Trainer Ramon Gehrmann, dass in der Offensive endlich der Knoten platzt. In den bisherigen zwei Heimspielen erzielten die Kickers lediglich ein Tor – und das gegen zwei Aufsteiger (Freiburger FC und SV Sandhausen II). Mit einem Sieg gegen die Rothemden aus Göppingen könnten die Blauen den Rückstand auf drei Punkte verkürzen. Ob das gelingt, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net ab 13.45 Uhr anbieten, verfolgen.