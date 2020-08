1 Mijo Tunjic bei seiner Lieblingsbeschäftigung: Toreschießen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag im Heimspiel in Degerloch auf den 1. FC Rielasingen-Arlen. Das Team von Trainer Ramon Gehrmann hofft auf den ersten Saisonsieg. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) im ersten Heimspiel der noch jungen Oberliga-Saison den ersten Sieg einfahren. Nachdem sich das Team von Trainer Ramon Gehrmann vergangenes Wochenende nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:2-Rückstand in Unterzahl gegen FV Ravensburg noch ein 2:2 erkämpfte, wartet im Gazi-Stadion auf der Waldau nun der frischgebackene SBFV-Pokalsieger 1. FC Rielasingen-Arlen auf die Degerlocher. Die Gäste vom Bodensee, bei denen Ex-Kickers-Spieler Daniel Niedermann unter Vertrag steht, starteten am Mittwoch mit einem 6:2-Erfolg gegen den FV Lörrach-Brombach in die Saison.

Lesen Sie auch: Kickers ohne Schönheitspreis eine Runde weiter

Auch die Blauen mussten unter der Woche ran und erledigten ihre Hausaufgaben im WFV-Pokal erfolgreich. Durch einen glanzlosen 2:0-Sieg gegen den TSV Essingen zogen die Stuttgarter ins Viertelfinale ein. Nun soll es auch in der Liga mit dem ersten Sieg klappen. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker ab 13.45 Uhr verfolgen.