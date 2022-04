1 Die Kickers um Ruben Reisig und Malte Moos wollen die Tabellenführung verteidigen. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Kickers wollen in der Fußball-Oberliga den nächsten Sieg. Am Donnerstagabend empfangen die Blauen den 1. CfR Pforzheim. Hier geht es zum Liveticker.















Die Stuttgarter Kickers stehen in der Fußball-Oberliga in dieser Saison erstmals an der Tabellenspitze. Damit das auch so bleibt, wollen die Blauen am Donnerstagabend (Anpfiff 19 Uhr) ihr Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim gewinnen.

Nach dem 7:0-Kantersieg in Neckarsulm dürfte das Selbstbewusstsein der Degerlocher groß sein. Doch auch die Pforzheimer zeigten sich zuletzt in guter Verfassung. Unter anderem gewannen sie ihr Derby beim FC Nöttingen mit 5:2.

Ostermontag gegen Freiburger FC

Die Kickers können gegen den Tabellenfünften derweil in Topbesetzung auftreten. Wie sich die Degerlocher gegen die Mannschaft aus der Goldstadt schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits am Ostermontag geht es für die Stuttgarter Kickers weiter – in der Liga treffen sie auf den Freiburger FC.