1 Markus Obernosterer traf gegen Backnang zur zwischenzeitlichen Führung. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Fußball-Oberliga nach dem 3:3-Unentschieden in Backnang gegen den 1. CfR Pforzheim wieder dreifach punkten. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers sind in der aktuellen Oberliga-Saison noch ungeschlagen. Ganz zufrieden ist man im Umfeld der Blauen jedoch nicht. Zuletzt reichte es in Backnang nur zu einem 3:3-Unentschieden. Fünf Punkte stehen nach drei Spielen auf dem Konto der Degerlocher. Am Samstagabend sollen es aus Sicht der Blauen drei mehr sein. Voraussetzung ist ein Sieg im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den 1. CfR Pforzheim (Anpfiff 18 Uhr).

„Der CfR hat eine interessante Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Die Mannschaft ist Tabellenfünfter und hat ihre beiden Heimspiele gewonnen. Sie haben einen breiten Kader und sind dadurch schwerer auszurechnen“, so Trainer Ramon Gehrmann vor der Partie. Marvin Weiß wird den Kickers gegen den Club aus der Goldstadt fehlen – auch Niklas Benkeser und Denis Zagaria stehen auf der Kippe.

Wie sich die Stuttgarter gegen Pforzheim schlagen, können Sie hier ab 17.45 Uhr im Liveticker verfolgen.