In der vergangenen Saison der Fußball-Oberliga hatten die Stuttgarter Kickers beide Spiele gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen verloren, nun haben es die Blauen gleich im Hinspiel der neuen Runde besser gemacht: Durch einen Treffer von Flamur Berisha(14.) gab es vor 1308 Zuschauern im Stadion am Bruchwald einen 1:0(1:0)-Sieg. „In Bissingen zu gewinnen ist nicht einfach. Einsatz und Kampf haben gestimmt, von daher bin ich heilfroh über die drei Punkte“, sagt Kickers-Coach Mustafa Ünal.

Braig spielt stark

Der Ex-Freiberger Berisha war für Konrad Riehle ins Team gekommen. Und sein entscheidendes Tor bereiteten zwei Spieler über die rechte Seite glänzend vor, die ebenfalls neu in die Anfangsformation gerutscht waren: Marian Riedinger und der enorm kampf- und laufstarke David Braig. Der Grund für die Wechsel waren auch die Ausfälle von Kapitän Kevin Dicklhuber (Schulterzerrung) und Stürmer Halim Eroglu (bei der türkischen U-19-Nationalmannschaft). Zudem fehlten weiterhin die verletzten Mittelfeldspieler Ivo Colic und Lukas Kiefer.

Ordnung geht verloren

Die Kickers waren vor der Pause das klar überlegene Team und besaßen auch ein deutliches Chancenplus. Die einzigen Kritikpunkte: Die Verwertung der Möglichkeiten und immer wieder auch Leichtsinnsfehler im Aufbauspiel. Die Ballverluste mussten ausgebügelt werden, was auch zu Gelben Karten führte. Die Vorbelastungen waren dann auch der Grund für die frühen Auswechslungen von David Kammerbauer und Denis Zagaria.

Nach der Halbzeit nahm Bissingens Trainer Markus Lang Umstellungen vor, sein Team kam besser ins Spiel. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Kickers zeitweise die Ordnung verloren. Torwart Ramon Castellucci reagierte wie schon vor der Pause gegen Roman Kasiar ein weiteres Mal glänzend gegen Marius Kunde.

Allerdings hatten auch die Kickers ihre Großchancen – zweimal vergab Loris Maier in aussichtsreicher Position. Weiter geht es am Samstag (18 Uhr/Gazi-Stadion) mit dem Heimspiel gegen die TSG Backnang, die am Mittwochabend das Derby gegen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach mit 1:2 verlor.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos, Zagaria (58. Polauke), Kolbe, Kammerbauer (34. Guarino) – Campagna – Riedinger (71. Profis), Blank, Berisha (58. Riehle) – Braig, Loris Maier.