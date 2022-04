1 Es ist ein enges Rennen an der Tabellenspitze – hier liefern sich Christian Mauersberger (re./SGV Freiberg) und Luigi Campagna ein Laufduell, der Mittelfeldstratege der Kickers wird gegen den TSV Ilshofen in die Anfangself zurückkehren. Foto: Baumann/Volker Müller

Markus Obernosterer bekam einen Schlag aufs Sprunggelenk, David Braig zwickte es im Rücken, doch nach jeweils einem Tag Trainingspause standen auch diese beiden Offensivspieler dem Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers wieder zur Verfügung. Trainer Mustafa Ünal kann im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den TSV Ilshofen wieder aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt beim 3:1-Auswärtserfolge am Ostermontag beim Freiburger FC saßen Kapitän Mijo Tunjic und Mittelfeldstratege Luigi Campagna auf der Bank, zumindest Campagna wird gegen den Tabellenvorletzten, zudem sein Heimatverein, in die Anfangsformation zurückkehren. „Beide sind sehr wichtige Spieler für uns, wir brauchen bei unserem Mammutprogramm mit den vielen englischen Wochen bis zum Saisonende ohnehin alle Mann“, betont Ünal.

Gegen Ilshofen gibt es für die Kickers ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. TSV-Trainer Ramazan Kandazoglu absolvierte einst für die Blauen 30 U-19-Spiele, spielte 120 Mal für die zweite Mannschaft in der Oberliga (meistens auf der Sechser-Position) und viermal auch für die erste Mannschaft in der Regionalliga. Aus dem aktuellen Kickers-Kader kennt der 33-Jährige noch Julian Leist, mit dem er zusammen in Degerloch am Ball war.

Kurioser Trainerwechsel

Kandazoglu war bis zum Januar dieses Jahres U-23-Trainer in Ilshofen und übernahm dann das Cheftraineramt bei der Oberligamannschaft von Julian Metzger. Dem Trainerwechsel war eine kuriose Geschichte vorausgegangen. Metzger hatte in der Winterpause einige Änderungen vornehmen wollen, dazu gehörte auch eine neue Sitzordnung in der Kabine, welche die Mannschaft jedoch nicht mittrug. Daraufhin trat der Coach zurück.

Ilshofen ließ zuletzt durch ein 5:1 gegen den SV Oberachern aufhorchen. „Ich erwarte keinen Hurra-Fußball von Ilshofen, sondern einen tief stehenden Gegner“, vermutet Kickers-Coach Ünal, „wir wollen wenig zulassen, die Spielkontrolle haben, mit viel Tempo schnell für Gefahr sorgen.“

Dass der große Kickers-Rivale SGV Freiberg am Samstag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim auf dem Papier die schwierigere Aufgabe vor der Brust hat, nimmt Ünal zur Kenntnis – mehr aber auch nicht: „Die Pforzheimer haben im Spiel bei uns gezeigt wie stark sie sind, aber wir kennen alle die Qualitäten von Freiberg. Wenn es normal läuft, werden sie ihr Heimspiel gewinnen. Ich werde jedenfalls nicht total enttäuscht sein, wenn der SGV siegt.“ Ohnehin will der 38-Jährige viel lieber über seine eigene Mannschaft reden. Und die kann mit einem Heimsieg gegen Ilshofen die Tabellenführung verteidigen – völlig egal wie die Partie Freiberg gegen Pforzheim ausgeht.

Restprogramm von Kickers und SGV Freiberg

23. April, 14 Uhr: Kickers – TSV Ilshofen, 14 Uhr: SGV – 1. CfR Pforzheim

27. April, 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Kickers, 18.30 Uhr: Freiburger FC – SGV

30. April, 16 Uhr: Kickers – FSV 08 Bietigheim-Bissingen, 14 Uhr: SGV – TSV Ilshofen

4. Mai, 19 Uhr: Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen, 18.45 Uhr: SGV – FC 08 Villingen

7. Mai, 17 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV

14. Mai, 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen

21. Mai, WFV-Pokal-Finale (Uhrzeit offen): Kickers – SSV Ulm 1846

21. Mai, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV

25. Mai, 19 Uhr: FC Nöttingen – Kickers

28. Mai, 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15,30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach

4. Juni, 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV