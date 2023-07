6 Aufstiegsjubel der Kickers am 6. Mai in Reutlingen Foto: fiorfeld

Als der Aufstieg der Stuttgarter Kickers am 6. Mai in Reutlingen perfekt war, herrschte einfach nur riesige Erleichterung und ausgelassene Freude im Lager der Blauen. Davor hatten alle, die es mit dem Degerlocher Traditionsclub halten, eine lange Leidenszeit zu überstehen. Genau von diesen Höhen und Tiefen handelt der Kurzfilm mit dem Titel „Denk an den Schmerz“. Achteinhalb Minuten lang fiebert man, leidet man, feiert man mit und freut sich am Ende mit den Kickers über den Sprung in die Regionalliga.