1 Oguzhan Kececi könnte den gesperrten Luigi Campagna ersetzen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Mustafa Ünal scheut sich nicht, jungen Spielern eine Chance zu geben. Für den gesperrten Mittelfeldspieler Luigi Campagna könnte im Oberligaspiel der Stuttgarter Kickers beim 1. CfR Pforzheim Oguzhan Kececi zum Einsatz kommen. Alternative wäre Neuzugang Leon Maier.















Der erfahrene Luigi Campagna ist beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers auf der Sechser-Position gesetzt. Nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen die TSG Backnang (1:1) fällt der 32-Jährige für die Partie an diesem Samstag (16 Uhr) beim 1. CfR Pforzheim gesperrt aus. Bleibt die Frage, wer ihn ersetzt und neben Nico Blank im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt? Gute Chancen hat Oguzhan Kececi. Das 19-jährige Eigengewächs macht im Training einen frechen, unbekümmerten Eindruck und geht auch mit der nötigen Aggressivität zur Sache. Die Alternative wäre Leon Maier. Der Neuzugang von der TSG Backnang brennt auf seinen ersten Punktspieleinsatz für die Blauen und bringt mit seinen 23 Jahren mehr Oberligaerfahrung mit als Kececi.

Trainer Mustafa Ünal wollte sich am Donnerstag noch nicht festlegen, stellt aber grundsätzlich klar: „Nur weil wir zwei Heimspiele nicht gewonnen haben, bringe ich jetzt nicht nur erfahrene Spieler. Ich habe weiterhin Vertrauen in junge Spieler und keine Hemmungen sie auch in den Spielen reinzuwerfen.“

Bewährte Abwehr

Eine Option wäre auch Denis Zagaria (gegen Backnang nicht in der Anfangsformation) aus dem Abwehrzentrum ins defensive Mittelfeld zu beordern. Doch Ünal dürfte zur bewährten Viererkette zurückkehren – mit Zagaria und Niklas Kolbe in der Innenverteidigung sowie David Kammerbauer und Malte Moos auf den Außen. „Wir haben in dieser Saison bisher nur ganz wenig zugelassen, die beiden Gegentore resultierten aus einem Elfmeter und einem Freistoß“, sagt Ünal.

Wieder im Kader stehen wird aller Voraussicht nach Ivo Colic. Der Mittelfeldspieler hat seine muskulären Probleme auskuriert und seine erste Trainingswoche bisher gut überstanden. Noch länger kein Thema sein wird dagegen Neuzugang Lukas Kiefer. Mit dem Mittelfeld-Routinier ist aufgrund seiner Mittelfußverletzung nicht vor Mitte September zu rechnen.