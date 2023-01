1 Loris Maier vertrat den leicht angeschlagenen David Braig im Sturmzentrum der Kickers. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Niederlagen, und schon gar nicht in dieser Höhe, ist man vom souveränen Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers nicht mehr gewohnt. Trainer und Sportdirektor gewinnen dem 1:5 bei Regionalligist FC Astoria Walldorf dennoch etwas Positives ab.















Link kopiert

Am Freitag hatten die Stuttgarter Kickers beim Bayern-Regionalligisten FC Bayern München II nach einer guten Leistung mit 1:0 gewonnen. Am Tag danach setzte es für den erfolgsverwöhnten Spitzenreiter der Fußball-Oberliga beim Südwest-Regionalligisten FC Astoria Walldorf auf Kunstrasen ein 1:5 (0:3). Bereits nach zehn Minuten lagen die Kickers mit 0:3 hinten. Ab Mitte der ersten Halbzeit war die Partie dann ausgeglichen. Markus Obernosterer erzielte per Foulelfmeter das einzige Tor für die Blauen (58.).

Es war die höchste Niederlage für Mustafa Ünal, seit er das Amt als Chefcoach übernommen hat. Ohne den Test überzubewerten, ging er gewohnt kritisch mit dem Team um: „Wir waren die ersten zehn Minuten noch im Bus. Wir sind oft ins Leere gelaufen, waren nicht so griffig und präsent in den Zweikämpfen“, analysierte der 39-Jährige.

Doch letztendlich war auch für den ehrgeizigen Trainer das entscheidend, weshalb Testspiele ihre Daseinsberechtigung haben: „Umso früher wir Erkenntnisse sammeln, desto besser ist er für uns. Wir wissen jetzt, wo wir ansetzen können und auch müssen. Und das werden wir auch tun.“ Schon am Sonntag gab es neben Training ein Videostudium.

Auch Sportdirektor Marc Stein nahm wichtige Erkenntnisse aus der hohen Niederlage beim Team von Trainer Matthias Born mit: „Wenn wir nicht von Beginn an fokussiert und aufmerksam sind, wenn wir nicht immer mit der letzten Konsequenz zu Werke gehen und zu 100 Prozent unsere Stärken einbringen, dann kann das schnell in die falsche Richtung gehen und wird bestraft.“ Für den 37-Jährigen war das eine „gute Anschauungsmöglichkeit, um voranzukommen, um sich weiterzuentwickeln“.

Zeit haben die Kickers noch genug. Das erste Punktspiel steht erst am 4. März (14 Uhr) bei der TSG Backnang auf dem Programm. Es fiel deshalb auch nicht schwer, die leicht angeschlagenen Stammkräfte Denis Zagaria und David Braig in dem Testspiel-Doppelpack zu schonen.

Aufstellung Kickers in Walldorf

Erste Halbzeit Castellucci – Moos, Polauke, Kolbe, Guarino – Campagna – Dicklhuber, Blank, Colic, Eroglu – Riehle.

Zweite Halbzeit Nreca-Bisinger – Riedinger, Polauke, Leon Maier, Kammerbauer – Kiefer – Terpsiadis, Obernosterer, Kohler, Berisha – Riehle.

Winterfahrplan

Vorbereitung

Samstag, 4. Februar, Turnier, Spielzeit pro Spiel 60 Minuten, erstes Spiel (12.30 Uhr): Kickers – Bahlinger SC, zweites Spiel (13.45 Uhr): Kickers – TSG Balingen, drittes Spiel (15 Uhr): TSG Balingen – Bahlinger SC. Das Turnier findet auf dem Kunstrasenplatz des SV Eintracht Stuttgart (Guts-Muths-Weg 6, 70597 Stuttgart) statt. Mittwoch, 8. Februar (19 Uhr): Kickers – Normannia Gmünd (Verbandsligist) auf dem Kunstrasenplatz des SV Hoffeld (Bopseräcker 2, 70597 Stuttgart). 10. bis 17. Februar: Trainingslager Türkei. Samstag, 25. Februar (15 Uhr): Kickers – FC Ingolstadt II (Regionalligist) im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Punktspielstart

Erstes Oberligaspiel 2023 am Samstag, 4. März (14 Uhr), bei der TSG Backnang. Erstes Oberliga-Heimspiel 2023 am Samstag, 11. März (14 Uhr), gegen den 1. CfR Pforzheim.