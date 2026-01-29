Stuttgarter Kickers: Die Blauen trauern um Günther Dengler

Günther Dengler war viele Jahre Geschäftsführer, Präsidiumsmitglied und Schatzmeiter der Stuttgarter Kickers. Nun ist er im Alter von 86 Jahren in Ansbach verstorben.

Günther Dengler wohnte seit 25 Jahren im fränkischen Ansbach, den Kontakt zu den Stuttgarter Kickers ließ er nie ganz abreißen. Lange Zeit organisierte er alle sechs Monate einen Treff für ehemalige Blaue im Vereinsheim. Nun trauern die Kickers um den ehemaligen Geschäftsführer. Er verstarb in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 86 Jahren.

Der gelernte Einzelhandeskaufmann kam 1964 zu den Kickers und fungierte bis 1981 als Geschäftsführer. Danach rückte er als Schatzmeister für einige Jahre in das Präsidium auf und arbeitete sehr eng mit dem langjährigen Präsidenten Axel Dünnwald-Metzler und Manager Dieter Dollmann zusammen. Mit ihnen erlebte er die Glanzeiten der Kickers mit dem ersten Bundesligaaufstieg unter Trainer Manfred Krafft in der Saison 1987/88.

Dengler war einst als Leichtathlet ein erfolgreicher Mittelstreckler und trat 1956 in den Verein ein. Mit den Kickers feierte er württembergische Meisterschaften in der 4x400-Meter-Staffel, u.a. mit Werner von Moltke. Die Energie von der Laufbahn nahm Günther Dengler später mit in seine Funktionärslaufbahn. Der umtriebige Macher war auch der Organisator der in Stuttgart viele Jahre lang legendären Kickers-Bälle.