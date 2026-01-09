Stuttgarter Kickers: Die Blauen sind zurück – was sich nach der Winterpause alles tut

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers ist mit Leistungstests ins neue Jahr gestartet. Am 14. Januar geht es erstmals auf den Platz – kommen Spieler ins Probetraining?
Seit Januar 2024 besteht die Partnerschaft der Stuttgarter Kickers mit einer kardiologischen Gemeinschaftspraxis. Dort finden seit Donnerstag die Leistungstests für die Spieler des Fußball-Regionalligisten statt. Am kommenden Mittwoch (Uhrzeit je nach Witterung noch offen) geht es dann erstmals im neuen Jahr auf den Trainingsplatz.