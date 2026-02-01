Stuttgarter Kickers: Die Blauen holen Torwart Thomas Bromma zurück

1 Thomas Bromma stand bis zum vergangenen Sommer beim SGV Freiberg unter Vertrag. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers gehen auf Nummer sicher und verpflichten Torwart Thomas Bromma. Der 33-Jährige stand schon von 2019 bis 2022 bei den Blauen zwischen den Pfosten.











Überraschende Personalie bei den Stuttgarter Kickers: Der Fußball-Regionalligist verpflichtet mit sofortiger Wirkung Thomas Bromma. Der Torwart stand bis zum Ende der vergangenen Saison bei Ligarivale SGV Freiberg unter Vertrag, seitdem war der 33-Jährige vereinslos. Damit haben die Blauen mit Felix Dornebusch (31), Leon Neaime (21) und David Mitrovic (19) vier Torhüter in ihrem Kader.