1 Kevin Dicklhuber traf mit einem Traumtor bereits in der 29. Minute zum 3:0-Endstand. Foto: imago//Eibner-Pressefoto

Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers befindet sich in guter Frühform und gewinnt auch den Test gegen Drittligist SC Freiburg II mit 3:0. Ein Neuzugang schnürt einen Tore-Doppelpack – und der Trainer zeigt sich sehr zufrieden.















„Die Spieler sind gierig und willig. Sie haben in der kurzen Pause zudem körperlich nicht abgebaut.“ Mustafa Ünal, der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers, war schon vor dem Vorbereitungsspiel gegen den Drittligisten SC Freiburg II vom guten Fitnesszustand seiner Mannschaft überzeugt. Der 3:0 (3:0)-Erfolg in Donaueschingen-Wolterdingen bestätigte ihn in seiner Einschätzung: „Wir haben mit viel Intensität und Power gespielt, das war eine richtig gute Leistung über 90 Minuten.“

Die Kickers hatten einen Blitzstart erwischt. Schon in der ersten Spielminute erzielte Loris Maier, der auf der rechten Außenbahn spielte, auf Vorlage von Kevin Dicklhuber die 1:0-Führung. Auch in der 15. Minute stand der Neuzugang von der TSG Backnang goldrichtig und erhöhte nach Vorarbeit von David Kammerbauer auf 2:0. Kammerbauer traf übrigens in dem Testspiel auf seinen Zwillingsbruder Patrick, der für das SC-Team von Trainer Thomas Stamm spielt. Noch vor der Pause erhöhten die stark spielenden Blauen auf 3:0. Dicklhuber drosch den Ball nach einer Ecke aus 23 Meter in den Winkel – ein Traumtor.

Nach der Pause wechselte Ünal komplett durch. Es blieb auch am Ende der 90 Minuten beim 3:0. Mit dem gleichen Ergebnis hatte das Ünal-Team auch schon das erste Testspiel bei Oberligarivale TSG Backnang gewonnen.

An diesem Samstag (15.30 Uhr) testen die Blauen erneut. Es geht zu einem Jubiläumsspiel auf das Sportgelände „Im Brandfeld“ zum TSV Harthausen. Wieder werden alle Mann dabei sein, bis auf Torwart Maximilian Otto, der sich im Training eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat, und den angeschlagenen Offensivmann David Braig, der am Montag wieder einsteigt. Dann geht es für eine knappe Woche ins Trainingslager nach Tauberbischofsheim.

Anfangsformation Kickers

Nreca-Bisinger – Moos, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Loris Maier, Kiefer, Campagna, Riehle – Eroglu, Dicklhuber.

In der 46. Minute wurden eingewechselt: Castellucci, Leon Maier, Riedinger, Zagaria, Berisha, Blank, Colic, Kececi, Obernosterer, Profis.

Vorbereitungs-Fahrplan

Termine

Testspiel: TSG Backnang – Stuttgarter Kickers 0:3. Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers 0:3. 9. Juli (15.30 Uhr), Testspiel in Filderstadt-Harthausen: TSV Harthausen – Kickers. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim. 16. Juli (15.30 Uhr), Testspiel in Elversberg: SV Elversberg – Kickers. 23. Juli (15.30 Uhr), erste WFV-Pokal-Runde: Spvgg Trossingen – Kickers. 24. Juli (Uhrzeit und Gegner offen): Testspiel. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August, zweite WFV-Pokal-Runde: TSG Tübingen/VfL Nagold – Spvgg Trossingen/Kickers. (jüf)