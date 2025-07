Stuttgarter Kickers: Diagnose bei Per Lockl steht fest

1 Per Lockl verletzte sich beim Test gegen „Hoffe zwo“ am Knöchel. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Das Verletzungspech bei den Stuttgarter Kickers nimmt immer größere Formen an. Nun steht fest, dass auch Mittelfeldspieler Per Lockl ausfallen wird.











Torwart Felix Dornebusch (Kreuzubandriss) und Offensivmann Christian Mauersberger (Meniskusverletzung) hatten sich ihre Langzeitverletzungen bereits in der vergangenen Saison zugezogen. In der Vorbereitung auf die am 3. August mit dem Spiel in Fulda beginnende neue Regionalliga-Spielzeit kamen bei den Stuttgarter Kickers dann zunächst Stürmer David Stojak (Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Vincent Schwab (Handbruch) dazu. Beim Turnier in Balingen zog sich Flügelspieler Nevio Schembri im zweiten Spiel gegen den Landesligisten SSC Tübingen (11:0) bereits nach sieben Minuten eine Verletzung am Ellenbogen zu. Doch damit nicht genug.