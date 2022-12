1 David Nieland (re., im WFV-Pokalspiel gegen die TuS Metzingen) verlässt die Kickers. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Vertrag von Stürmer David Braig hat sich bei den Stuttgarter Kickers verlängert, Offensivkollege David Nieland verlässt den Fußball-Oberligisten – der Transfer vom vergangenen Sommer entpuppte sich als Missverständnis.















Link kopiert

David Braig hatte bei den Stuttgarter Kickers vor einem Jahr schon vor dem Absprung gestanden, doch der Stürmer hat die Kurve bekommen und sich beim Fußball-Oberligisten zu einer unverzichtbaren Stammkraft entwickelt. Folgerichtig konnte der 31-Jährige (16 Saisontreffer) mit dem Einsatz im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen (3:0) seinen Vertrag über die Saison hinaus verlängern – diese Option nahm der Ex-Ulmer wahr. „Es macht mich glücklich und stolz, dass sich die harte Arbeit der vergangenen Monate ausgezahlt hat“, sagte Braig. Sportdirektor Marc Stein strich seine Vorbildfunktion heraus: „David ist ein absoluter Führungsspieler. Für die jungen Spieler ist ein Mann wie David an der Seite für die Entwicklung sehr hilfreich.“

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Kickers-Ligarivale FV Ravensburg findet neuen Trainer Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Keine Zukunft mehr bei den Kickers hat dagegen David Nieland. Der 24-Jährige einigte sich mit den Blauen, den bestehenden Vertrag aufzulösen. Es sei der Wunsch des Stürmers gewesen, sich beruflich anders zu orientieren, außerdem ziehe es den gebürtigen Berliner wieder in seine Heimat, teilten die Kickers mit. Nieland war erst im Sommer vom Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nach Degerloch gekommen.

Der Transfer entpuppte sich als Missverständnis – der ehemalige U-15-, U-16- und U-17-Nationalspieler kam im Team von Trainer Mustafa Ünal gerade einmal auf drei Kurzeinsätze in der Oberliga mit insgesamt 54 Spielminuten, in dener er beim 5:1 beim FSV Hollenbach ein Tor erzielte. Vor seiner Zeit beim TSV Steinbach Haiger spielte Nieland für den SC Freiburg II und in der Jugend beim VfL Wolfsburg und bei Hertha BSC.