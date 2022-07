25 Beim bisher letzten DFB-Pokal-Auftritt der Stuttgarter Kickers war der VfL Wolfsburg auf der Waldau zu Gast. Hier behauptet sich Gerrit Müller (re.) im Zweikampf mit Wolfsburgs Maximilian Arnold. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers sind erstmals seit 2015 wieder im DFB-Pokal vertreten und treffen am 30. Juli auf die SpVgg Greuther Fürth. Wir haben die Höhepunkte zusammengestellt, angefangen bei der Endspielteilnahme der Blauen 1987 gegen den HSV.















Der dramatische Triumph nach Elfmeterschießen im WFV-Pokal-Finale am 21. Mai gegen den Regioinalligisten SSV Ulm 1846 machte es möglich: Der Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers ist erstmals seit sieben Jahren wieder im DFB-Pokal vertreten und trifft am 30. Juli (18 Uhr/Gazi-Stadion) auf Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth. „DFB-Pokal spielt man nicht alle Tage. Dieses Spiel ist der Lohn für einen langen und zähen Weg in der vergangenen Saison“, sagte Kapitän Kevin Dicklhuber am Sonntag nach dem 4:0-Sieg in der ersten WFV-Pokal-Runde der aktuellen Runde bei Landesligist Spvgg Trossingen.

37 000 Zuschauer gegen BVB

Beim letzten DFB-Pokal-Auftritt im August 2015 hatte es vor 9760 Zuschauern auf der Waldau ein 1:4 gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg gesetzt. Die DFB-Pokal-Historie hatte aber durchaus mehr zu bieten, als dieses recht einseitige Duell mit den Wölfen. Schon weitaus prickelnder ging es beim Auftritt ein Jahr zuvor gegen Borussia Dortmund zu. Vor 37 000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena verloren die Blauen zwar gegen Borussia Dortmund mit 1:4, das Team von Trainer Horst Steffen gewann durch seine couragierte Spielweise aber viele Sympathien. Auch BVB-Coach Jürgen Klopp verteilte damals wahre Lobeshymnen in Richtung Kickers.

Weniger schön war 2006 das Zweitrunden-Aus gegen Hertha BSC nach dem Becherwurf auf den Schiedsrichter-Assistenten. Dabei hatten die Blauen unter Trainer Robin Dutt in der ersten Runde gegen den Hamburger SV ein Feuerwerk an Emotionen gezündet – und mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Spektakulär war auch die Pokal-Saison 1999/2000, die erst im Halbfinale bei Werder Bremen endete. Ihre bisher einzige Final-Teilnahme erreichten die Kickers 1987 – als man im legendären Endspiel gegen den HSV unglücklich mit 1:3 unterlag.

Vorbereitungs-Fahrplan

Termin

TSG Backnang – Stuttgarter Kickers 0:3. Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers 0:3. Testspiel: TSV Harthausen – Kickers 0:24. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim. Testspiel: SF Schwäbisch Hall – Kickers 4:8. 23. Juli (11 Uhr), Testspiel im ADM-Sportpark: Kickers – TSV Essingen 4:1. 24. Juli (17 Uhr), erste WFV-Pokal-Runde: Spvgg Trossingen – Kickers 0:4. 30. Juli (18 Uhr). DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen. Voraussichtlich 10. August, zweite WFV-Pokal-Runde: VfL Nagold – Kickers.