21 Mustafa Ünal bedankt sich bei den mitgereisten Fans in Trier – mit dem Coach soll es in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Aufstieg geben. Foto: imago/Rudel

Selbstkritisch wollen die Stuttgarter Kickers den erneut verpassten Aufstieg analysieren, die extreme Enttäuschung verarbeiten und die richtigen Schlüsse für die neue Saison daraus ziehen.









Präsident, Sportdirektor, Trainer, Spieler, Fans – alle waren sie am Boden zerstört, deprimiert, einfach leer. Wahrscheinlich war Urlaub für alle, die irgendwie mit dem Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers zu tun haben, noch nie so wichtig wie diesmal. Nach dem mit dem 1:1 im letzten Aufstiegsspiel bei Eintracht Trier erneut verpassten Sprung in die Regionalliga gilt es, vor allem die Köpfe freizubekommen. Bevor es am 1. Juli mit dem Training auf die am 6. August beginnende Oberligasaison wieder losgeht, wird die abgelaufene Runde aufgearbeitet.