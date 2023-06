Das ist der aktuelle Stand in Sachen verletzte Spieler

1 Marian Riedinger spielte in Backnang von Beginn an auf der Rechtsverteidiger-Position, musste nach 35 Minuten verletzungsbedingt vom Feld, die genaue Diagnose steht noch aus. Foto: Baumann/Volker Müller

Ohne acht verletzte oder angeschlagene Spieler gewannen die Stuttgarter Kickers mit 4:0 bei der TSG Backnang. Das zeigt: Der zweite Anzug sitzt. Wir gehen dennoch der Frage nach: Wann kehren die Patienten in den Kader zurück?









Torwart Maximilian Otto, das Innenverteidiger-Duo Leon Maier und Paul Polauke, die Mittelfeldspieler Lukas Kiefer und Halim Eroglu sowie Stürmer Loris Maier standen beim 4:0 der Stuttgarter Kickers bei der TSG Backnang in der Anfangsformation. Alle sechs waren beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen (3:0) nicht von Anfang an dabei. Das zeigt: Der zweite Anzug des souveränen Oberliga-Spitzenreiters Stuttgarter Kickers passt. Doch Trainer Mustafa Ünal will von einem zweiten Anzug nichts wissen.