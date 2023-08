1 Verbissene Zweikämpfe am Bieberer Berg: Offenbachs Keanu Staude (re.) gegen Sinan Tekerci, der nach einer guten Stunde verletzt ausgewechselt werden musste. Foto: Imago/Eibner//Florian Wiegan

Zwei Verletzungen trüben den Start nach Maß in die Regionalligasaison für die Stuttgarter Kickers. Schlimmer als Sinan Tekerci erwischte es in Offenbach Marcel Schmidts, der bis auf Weiteres auszufallen droht.









Die über 1000 mitgereisten Fans der Stuttgarter Kickers unter den 11 483 Zuschauern jubelten nach dem Schlusspfiff ausgelassen mit der Mannschaft über den Traumstart in die Fußball-Regionalliga. Trainer Mustafa Ünal zeigte sich wenige Minuten später bei der Pressekonferenz dagegen schon wieder etwas nachdenklich – trotz des 1:0-Auswärtssiegs bei Topfavorit Kickers Offenbach durch den Lucky Punch von Kapitän Kevin Dicklhuber in der 90. Minute. „Die Freude über den Sieg hält sich in Grenzen, weil wir zwei Spieler verloren haben“, sagte der Chefcoach , „die drei Punkte sind gut, aber ich habe lieber gesunde Spieler. Das Spiel steht nicht über allem, sondern die Gesundheit.“