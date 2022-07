36 Kickers-Team 2022/23, hinten v.l. Konrad Riehle, Kevin Dicklhuber, David Braig, Paul Polauke, Denis Zagaria, Flamur Berisha, Loris Maier; Mitte v.l. Nico Blank, Markus Obernosterer, Leon Maier, Oguzhan Kececi, Tyron Profis, Torben Hohloch, Luigi Campanga, Marian Riedinger; 2. Reihe vorne v.l. Trainer Mustafa Ünal, Co-Trainer Yannick Dreyer, Analyst Jakob Braun, Torwart-Trainer Ümit Sahin, Julian Leist, Atheltik-Trainer Jonas Pavlokovic, Sportdirektor Marc Stein, Zeugwart Dieter Kerschbaum, Busfahrer Willi Mast; vorne v.l. Malte Moos, David Kammerbauer, Ivo Colic, David Nreca-Biesinger, Ramon Castellucci, Maximilian Otto, Halim Eroglu, Lukas Kiefer, Cedric Guarino. Foto: Baumann/Alexander Keppler

An diesem Sonntag beginnt für die Stuttgarter Kickers mit dem WFV-Pokal-Wettbewerb der Pflichtspielernst. Wir präsentieren den kompletten Kader.















Link kopiert

Rechtzeitig vor der Pflichtspielauftakt hat Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers das offizielle Mannschaftsfoto mit dem neuen Trikot präsentiert. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal in der ersten WFV-Pokalrunde beim Landesligisten Spvgg Trossingen. Zuvor testet der Pokal-Titelverteidiger noch am Samstag (11 Uhr/ADM-Sportpark) gegen Verbandsligist TSV Essingen. „Ich möchte, dass alle Spieler genügend Einsatzzeiten bekommen“, begründete Ünal das kurzfristig anberaumte Vorbereitungsspiel.

Eine Woche später geht es dann am 30. Juli (18 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth um den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde. Am 6. August (15.30 Uhr) beginnt für die Blauen die neue Oberligasaison beim Aufsteiger FC Holzhausen.

Der aktuelle Kader könnte noch mit einem Stürmer verstärkt werden. Nach wie vor hält sich der Name von Torjäger Marcel Sökler (SGV Freiberg) hartnäckig als möglicher Königstransfer. Offenbar wollen die Kickers und auch der Spieler, doch das große Problem ist sein gültiger Vertrag beim Regionalliga-Aufsteiger. Das Transferfenster hat noch bis 31. August geöffnet.

Wir zeigen alle Spieler des Kickers-Kaders in einer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!

Kader (aktueller Stand)

Tor Ramon Castellucci, Maximilian Otto, David Nreca-Bisinger (Neuzugang SG Sonnenhof Großaspach).

Abwehr Malte Moos, Denis Zagaria, Niklas Kolbe, David Kammerbauer, Paul Polauke, Julian Leist, Marian Riedinger, Oguzhan Kececi (eigene U19), Cedric Guarino (Neuzugang SSV Ulm 1846).

Mittelfeld Luigi Campagna, Nico Blank, Lukas Kiefer (Neuzugang SSV Ulm 1846), Leon Maier (Neuzugang TSG Backnang), Ivo Colic, Markus Obernosterer, Torben Hohoch (eigene U19).

Sturm Kevin Dicklhuber, David Braig, Loris Maier (Neuzugang TSG Backnang), Flamur Berisha (Neuzugang SGV Freiberg), Tyron Profis (zurück nach Ausleihe an den 1. Göppinger SV), Halim Eroglu (eigene U19, ist für die A-Junioren auch noch spielberechtigt), Konrad Riehle.

Abgänge Thomas Bromma, Nick Rudloff (beide Ziel unbekannt), Mijo Tunjic (1. Göppinger SV), Niklas Benkeser (TSG Backnang), Mohamed Baroudi, Ruben Reisig, Lirim Hoxha (alle SGV Freiberg).

Vorbereitungs-Fahrplan

Termine

Testspiel: TSG Backnang – Stuttgarter Kickers 0:3. Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers 0:3. Testspiel: TSV Harthausen – Kickers 0:24. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim. Testspiel bei der DJK Unterbalbach, 14. Juli (19 Uhr): SF Schwäbisch Hall – Kickers. Voraussichtlich 24. Juli (15.30 Uhr), erste WFV-Pokal-Runde: Spvgg Trossingen – Kickers. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August, zweite WFV-Pokal-Runde: TSG Tübingen/VfL Nagold – Spvgg Trossingen/Kickers. (jüf)