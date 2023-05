1 Cristian Gilés – ein kleiner Zauberer am BallEin kleiner Zauberer am Ball: Cristian Gilés Foto: Pressefoto Baumann

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers kommen dem einen oder anderen Beobachter in diesem Jahr recht spanisch vor. Zum Beispiel, weil der Top-Favorit der Oberliga im Sommer den Aufstieg kläglich verpasst hat. Inzwischen gilt die Redewendung auf jeden Fall noch personell, wobei die Anhänger schnell reagiert haben. Auf der spanischen Flagge im Fan-Block wurde der Name des inzwischen wieder abgewanderten Pedro Astray einfach mal ersetzt durch Cristian Gilés. Der vertritt von nun an die rot-gelb-roten Farben bei den Blauen. Hoffentlich auch an diesem Freitag (19 Uhr) gegen den SV Sandhausen II, nachdem er zuletzt wegen Adduktorenbeschwerden pausieren musste – und die Kickers in Bissingen prompt verloren haben.