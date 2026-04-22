Seit Mittwochvormittag ist es auch offiziell von den Stuttgarter Kickers bestätigt. Holger Bachthaler löst im Sommer Marco Wildersinn ab. Der Trainer passt zur Spielidee des Clubs.

Schon vor dem 4:1 der Stuttgarter Kickers am Dienstagabend gegen die TSG Balingen war der Vertrag unterschrieben. Am Mittwoch gab es der Regionalligist offiziell bekannt: Holger Bachthaler löst am Saisonende Marco Wildersinn als Chefcoach ab. „Mit Holger Bachthaler haben wir genau den richtigen Trainer gefunden. Er steht für eine strukturierte Arbeitsweise, eine klare Spielidee und die Entwicklung von Spielern“, sagte Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers. „Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und damit frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen haben. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv daran, die laufende Saison in Liga und Pokal erfolgreich abzuschließen.“

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Früher Salzburg und Ulm

Ab Sommer soll Bachthaler die Kickers in die richtige Spur bringen. Die Aufgabe reizt ihn sehr, deshalb wird er wieder voll auf die Karte Fußball setzten. Das tat er auch schon in seiner Zeit in der Nachwuchsakademie bei RB Salzburg in der Saison 2017/18, als er Marco Rose (zu RB Leipzig) als U-18-Trainer ablöste.

Genauso wie als Chefcoach des SSV Ulm 1846 (2018 bis 2021). „Die Kickers sind ein Traditionsverein mit großem Potenzial und einer leidenschaftlichen Anhängerschar. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Team, die sportliche Entwicklung ab der neuen Saison voranzutreiben“, teilte Bachthaler mit, der einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

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„Wir sind froh, mit Holger Bachthaler einen Trainer gewonnen zu haben, der genau die Erfahrung mitbringt, die wir bei den Kickers benötigen. Die frühzeitige Entscheidung gibt uns Planungssicherheit für die kommende Saison“, ergänzte Präsident Rainer Lorz.

Der künftige Kickers-Coach ist der erste Trainer, der auf Empfehlung von Siebrecht in seiner zweiten Amtszeit für die Blauen nach Degerloch kommt. Zur Erinnerung: Die Entscheidung für Wildersinn fiel noch in die Zeit seines Vorgängers Marc Stein. Die grundsätzliche Philosophie von Sportchef und Trainer sind nun ab Sommer erstmals – seit Siebrecht im September 2021 Mustafa Ünal für Ramon Gehrmann zum Chefcoach beförderte – wieder deckungsgleich: Mit einem einfachen, klaren Spielsystem, einem intensiven, laufstarken Spiel gegen den Ball, hohen Balleroberungen und schnellem Umschaltspiel sollen Erfolge erzielt werden.

Bachthaler mit Robin Dutt (re.) beim DFB-Pokal-Duell 2014 FV Illertissen gegen Werder Bremen. Foto: imago/Eibner

In dieses Gesamtbild passt auch Wolfgang Geiger, der als Mentor und Trainerentwickler die Weiterentwicklung im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) vorantreiben wird.

Nun gilt es hinter den Kulissen die entscheidenden Neuzugänge, möglichst mit Führungsqualitäten, für die Schlüsselpositionen zu finden. Denn man muss kein Hellseher sein: Nur wenn es gelingt, diese an Land zu ziehen, wird es in der neuen Saison zu einer Platzierung im Vorderfeld der Regionalliga reichen.

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Auf dem Platz aber haben der aktuelle Coach und die Mannschaft noch wichtige viereinhalb Wochen vor sich – vor allem im WFV-Pokal. Vor dem Halbfinale am kommenden Mittwoch (17.30 Uhr) beim Verbandsligisten FC Holzhausen steht das Regionalligaspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim TSV Schott Mainz auf dem Programm.

Die Blauen wollen das Optimale aus den restlichen Spielen herausholen, was auch Präsident Rainer Lorz herausstrich: „Ungeachtet der Personalentscheidung liegt der Fokus weiterhin auf den verbleibenden Aufgaben der aktuellen Spielzeit. Wir haben Klarheit geschaffen und nun stehen entscheidende Wochen an. Ziel ist es, diese Phase gemeinsam mit bestmöglichen Ergebnissen zu gestalten.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1.

Termine

TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), FC Holzhausen/Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale). (jüf)