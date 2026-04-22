Seit Mittwochvormittag ist es auch offiziell von den Stuttgarter Kickers bestätigt. Holger Bachthaler löst im Sommer Marco Wildersinn ab. Der Trainer passt zur Spielidee des Clubs.
Schon vor dem 4:1 der Stuttgarter Kickers am Dienstagabend gegen die TSG Balingen war der Vertrag unterschrieben. Am Mittwoch gab es der Regionalligist offiziell bekannt: Holger Bachthaler löst am Saisonende Marco Wildersinn als Chefcoach ab. „Mit Holger Bachthaler haben wir genau den richtigen Trainer gefunden. Er steht für eine strukturierte Arbeitsweise, eine klare Spielidee und die Entwicklung von Spielern“, sagte Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers. „Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und damit frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen haben. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv daran, die laufende Saison in Liga und Pokal erfolgreich abzuschließen.“