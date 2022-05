17 Drei Tore selbst erzielt, eines vorbereitet: Kevin Dicklhuber hatte allen Grund zum Jubeln. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers hat den 1. FC Rielasingen-Arlen hochverdient mit 4:1 (1:0) bezwungen und ist nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wieder in der Erfolgsspur. Da auch Spitzenreiter SGV Freiberg durch die Tore von Marcel Sökler und Marco Grüttner mit 2:1 (2:0) gegen den FC 08 Villingen gewonnen hat, bleiben die Blauen fünf Spieltage vor Schluss mit zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei. „Wir haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert. Das war eine tolle Leistung, und die Mannschaft hat sich für ihren Riesenaufwand belohnt“, freute sich Kickers-Coach Mustafa Ünal.

Der Mann des Abends vor 2060 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau war Kevin Dicklhuber. Die beste seiner vielen guten Taten vollbrachte er in der 71. Minute: Mit einem Traumtor aus spitzem Winkel erzielte er das enorm wichtige 2:1. Denn drei Minuten vorher hatten die überlegenen Blauen – ohne die verletzten Ruben Reisig, Mijo Tunjic und Markus Obernosterer – aus dem Nichts nach einer Freistoß-Hereingabe durch den Kopfball von Pascal Ramus den 1:1-Ausgleich hinnehmen müssen.

Dicklhuber hatte die Kickers mit einem Elfmeter (28./Foul an Konrad Riehle) 1:0 in Führung gebracht. Danach verpassten die lauf- und einsatzfreudigen Blauen bei mehreren hochkarätigen Chancen fahrlässig das 2:0. Nach der kalten Dusche und Dicklhubers schneller Antwort traf der eingewechselte David Braig (74.) nach feiner Vorarbeit von Dicklhuber zum 3:1. Mit seinem 16. Saisontor (88.) erhöhte Dicklhuber per Elfmeter auf 4:1 – er selbst war gefoult worden. „Das war ein super Leistung von Dickl. Er ging voran, läuferisch und kämpferisch, der Rest der Mannschaft hat nachgezogen“, sagte Ünal.

Dicklhuber ist am Mittwoch so richtig heiß gelaufen – und will am kommenden Samstag (17 Uhr/Stadion an der Hohenstaufenstraße) im kniffligen Spiel bei seinem ehemaligen Club 1. Göppinger SV genau so weitermachen. „Wir haben viele Körner gelassen, aber wir gehen mit breiter Brust in dieses Spitzenspiel“, sagte Ünal. Reisig wird weiterhin nicht zur Verfügung stehen, Obernosterer wohl auch nicht, bei Tunjic (Rippenverletzung) soll eine Untersuchung am Donnerstag Klarheit schaffen.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos (77. Polauke), Zagaria, Kolbe, Kammerbauer (41. Riedinger) – Blank, Campagna, Colic – Riehle (75. Zogjani), Dicklhuber, Baroudi (69. Braig).

Restprogramm Kickers und SGV Freiberg

7. Mai, 17 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV

14. Mai, 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen

21. Mai, WFV-Pokal-Finale (Uhrzeit offen): Kickers – SSV Ulm 1846

21. Mai, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV

25. Mai, 19 Uhr: FC Nöttingen – Kickers

28. Mai, 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15,30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach

4. Juni, 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV

Aufstiegsrunde

8. Juni: Vertreter Oberliga Baden-Württemberg – Vertreter Hessenliga

Bei Sieg Vertreter Baden-Württemberg oder Unentschieden, dann am

11. Juni: Vertreter Hessen – Vertreter Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

14. Juni: Vertreter Rheinland-Pfalz-Saar – Vertreter Baden-Württemberg