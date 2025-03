1 Die Kickers wollen auch in Steinbach jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga Südwest den nächsten Sieg feiern. Am heutigen Samstag treten die Degerlocher in Steinbach an. Wir tickern live.











Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga Südwest zurück im Aufstiegsrennen. Nur noch drei Punkte beträgt der Abstand auf Neu-Tabellenführer Kickers Offenbach. Am heutigen Samstag wollen die Blauen im Kampf um die Meisterschaft nachlegen. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn beim TSV Steinbach Haiger an.