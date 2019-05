1 Trainer Tobias Flitsch will mit den Stuttgarter Kickers zurück in die Erfolgsspur. Foto: Pressefoto Baumann

Nach dem spektakulären 4:4 gegen Ravensburg unter der Woche steht für die Stuttgarter Kickers die nächste Herausforderung auf dem Programm. Wir haben den Liveticker zur Partie beim FC 08 Villingen.

Stuttgart - Vier Spieltage stehen in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg noch auf dem Programm – und entschieden ist an der Tabellenspitze noch herzlich wenig. Die Stuttgarter Kickers stehen derzeit zwei Punkte vor dem Bahlinger SC und vier Punkte vor dem FSV 08 Bissingen.

An diesem Samstag treten die Blauen beim Tabellen-Siebten FC 08 Villingen an. Die Mannschaft von Tobias Flitsch hofft auf einen Sieg beim Team von Trainer Jago Maric – damit wäre man dem Direktaufstieg einen großen Schritt näher gerückt.

In Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers bieten wir hier einen Liveticker zur wegweisenden Partie in Villingen an. Spielbeginn in der „MS Technologie Arena“ ist an diesem Samstag um 15 Uhr.