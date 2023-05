Die Stuttgarter Kickers feiern ihren Aufstieg nach dem 0:0 vor 4836 Zuschauern beim SSV Reutlingen an der Kreuzeiche ausgelassen, auch wenn er schon 20 Minuten nach Anpfiff feststeht.

Es war nicht die totale Ekstase, dafür kam dieser Aufstieg zu häppchenweise und nicht spontan genug. Aber nach Ende der 90-minütigen Nullnummer in Reutlingen zogen sich Spieler der Stuttgarter Kickers erst ihre Aufstiegsshirts über, tanzten freudetrunken im Kreis – und dann ging es ab zu den insgesamt 3000 mitgereisten Fans der Blauen unter den 4836 Zuschauern im Kreuzeichestadion.

„Wir sind erleichtert und stolz, dass wir unseren Fans endlich etwas zurückgeben konnten. Wir haben so viel Arbeit investiert in diesen Erfolg“, sagte Mustafa Ünal, den die Fans mit lautstarken Sprechchören auf den Zaun gelotst hatten, und ergänzte: „Wer jetzt nicht feiert, hat im Fußball nichts verloren. Es werden noch alle Dämme brechen.“

Die letzten theoretischen Zweifel am Direktaufstieg der Kickers waren schon beseitigt, da waren in Reutlingen gerade mal 20 Minuten gespielt. Die Kunde von der 1:3-Niederlage der SG Sonnenhof Großaspach beim bereits um 14 Uhr angepfiffenen Spiel in Villingen machte schnell die Runde. „Jeder bekam es mit. Danach war schon ein Spannungsabfall festzustellen, hinzu kamen unsere müden Beine aus dem Pokal-Halbfinalspiel vom vergangenen Mittwoch“, bat Ünal um etwas Verständnis für den unterm Strich durchwachsenen Kickers-Auftritt.

Der aber interessierte am Ende keinen mehr. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber wenn man Stand jetzt mit zwölf Punkten Vorsprung Meister geworden ist, dann ist das Jammern auf hohem Niveau“, sagte der gefeierte Chefcoach in den Katakomben des Kreuzeichestadion.

Neben ihm stand Präsident Rainer Lorz mit einem Meisterbier in der Hand. Er gab sich, trotz der Genugtuung nach vielen Tiefschlägen in seiner Amtszeit, gewohnt sachlich: „Ich bin eher der stille Genießer. Wir haben schließlich nicht die Champions League gewonnen, aber natürlich ist der Erfolg irrsinnig wichtig für den Verein.“ Man sehe es ja in Reutlingen, wie das Interesse auch einmal erlahmen könne, wenn die Rückkehr nicht gelingt. Sprach’s und machte sich auf nach Degerloch, wo mit den Fans noch kräftig weitergefeiert wird.

Aufstellung Kickers

Otto – Polauke, Zagaria, Kolbe (59. Leon Maier), Kammerbauer (52. Guarino) – Campagna – Riehle, Dicklhuber, Blank (74. Loris Maier), Berisha (59. Kiefer) – Braig.

Restprogramm

Oberliga

Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Finale Kickers – TSG Balingen (3. Juni, 16.15 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau. (jüf)