1 Die Kickers hoffen im Derby wieder auf Tore von Stürmer Mijo Tunjic. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Die Stuttgarter Kickers treffen am Freitagabend im Stadion an der Kreuzeiche auf den SSV Reutlingen. Wie sich die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal dort schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.















Link kopiert

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers müssen am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) in der Oberliga Baden-Württemberg beim SSV Reutlingen ran. Nachdem die Degerlocher zum Rückrundenauftakt souverän mit 3:0 beim FC Astoria Walldorf II gewannen, soll nun im Derby nachgelegt werden. Zuletzt konnte sich aus Sicht des Tabellenführers endlich auch wieder Stürmer Mijo Tunjic in die Torschützenliste eintragen.

Lesen Sie auch aus unserem Angebot: Polizei begleitet Risikospiel mit starken Kräften

Auch im Stadion an der Kreuzeiche hofft Trainer Mustafa Ünal auf einen Treffer seines Angreifers. Mit einem Sieg könnten die Degerlocher ihren kleinen Vorsprung auf den SGV Freiberg ausbauen. Ob das gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker.

Kommendes Wochenende treffen die Stuttgarter Kickers zuhause auf die TSG Backnang.