Liveticker: Gelingt den Blauen der Derbysieg an der Kreuzeiche?

1 Befindet sich derzeit in Topform: Mittelfeldspieler Markus Obernosterer. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Fünf Punkte beträgt aktuell der Rückstand der Stuttgarter Kickers auf Tabellenführer SGV Freiberg. Umso wichtiger ist für die Blauen ein Sieg im Derby in der Oberliga Baden-Württemberg gegen den SSV Reutlingen. Hier geht es zum Liveticker.

Reutlingen - Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga Baden-Württemberg weiter für positive Schlagzeilen sorgen und in der Tabelle den Druck auf Tabellenführer SGV Freiberg erhöhen. Dafür wäre ein Sieg am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) im Derby gegen den Tabellenzwölften SSV Reutlingen enorm wichtig. Zuletzt feierte das Team von Trainer Ramon Gehrmann im Spitzenspiel gegen den FC Nöttingen einen deutlichen 4:1-Sieg.

Lesen Sie auch: „In Reutlingen will ich auf der richtigen Seite treffen“

Dabei konnten sich die Degerlocher wieder einmal auf ihr Sturmduo Mijo Tunjic und Cristian Giles verlassen – auch Markus Obernosterer befindet sich in guter Verfassung. Mit einem Erfolg an der Kreuzeiche könnten die Zweitplatzierten Kickers dem SGV Freiberg, der am Samstag beim TSV Ilshofen ran muss, weiter auf die Pelle rücken – der Rückstand beträgt derzeit fünf Punkte. Ob das gelingt, können Sie ab 15.30 Uhr hier im Liveticker verfolgen.