1 Den Kickers fehlt ein Punkt zum Aufstieg in die Regionalliga. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers stehen mit eineinhalb Beinen in der Regionalliga. Den letzten Schritt wollen die Blauen in Reutlingen machen. Hier geht es zum Liveticker.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ausgerechnet beim Derby können die Stuttgarter Kickers am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) in der Oberliga den letzten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Dafür reicht den Blauen beim SSV Reutlingen ein Unentschieden – unabhängig davon, wie das Spiel des Verfolgers SG Sonnenhof Großaspach ausgeht. Sollte Großaspach beim FC 08 Villingen nicht gewinnen (Anpfiff 14 Uhr), wären die Degerlocher sogar im Falle einer Niederlage aufgestiegen.