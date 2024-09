Stuttgarter Kickers beim SGV Freiberg: Liveticker: Gelingt den Blauen der Befreiungsschlag?

1 Christian Mauersberger und die Kickers wollen in Freiberg den Befreiungsschlag. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach zwei Niederlagen in Serie stehen die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga unter Zugzwang. Um die Stimmung untern Fernsehturm nicht ganz zu vermiesen, wäre ein Sieg am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim SGV Freiberg dringend nötig. Zuletzt mussten die Blauen eine bittere 0:1-Heimniederlagen gegen den FSV Frankfurt einstecken – und das am 125. Geburtstag der Kickers.