Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem 6:0-Kantersieg in Trier nun nachlegen. Am Samstag treffen sie im Dreisamstadion auf den SC Freiburg II. Wir zeigen die Partie live.

Die Stuttgarter Kickers haben sich bei Eintracht Trier offenbar sämtlichen Frust von der Seele geschossen. Am Ende stand ein 6:0-Kantersieg auf der Anzeigetafel des Moselstadions. Allein fünf Tore erzielten die Blauen in Hälfte eins.

David Braig (12./36. Minute), Christian Mauersberger (25. Minute), Flamur Berisha (40. Minute), David Tomic (45. Minute) und Meris Skenderovic (63. Minute) ließen die zahlreich mitgereisten Fans der Degerlocher jubeln. „Heute hat sich die Mannschaft richtig belohnt, endlich hat sie die Chancen nicht nur gut herausgespielt, sondern sie auch effizient im Tor untergebracht“, freute sich Sportdirektor Marc Stein.

Lesen Sie auch

Am kommenden Samstag will das Team von Trainer Marco Wildersinn nachlegen. Im altehrwürdigen Dreisamstadion treffen die Blauen auf die Zweitvertretung des SC Freiburg (Anpfiff 14 Uhr). Die Breisgauer haben nach 14 Spieltagen in der Regionalliga Südwesten einen Punkt mehr auf dem Konto als die Kickers. Mit einem Sieg könnten die Blauen also an den Freiburgern vorbeiziehen. Ob das gelingt, können Sie hier auf unseren Seiten ab 13.45 Uhr im Livestream verfolgen.

Wir übertragen auf unseren Seiten alle Liga-Auswärtsspiele der Degerlocher live und in Farbe. Dabei übernehmen wir die Bewegtbilder von leagues.football.

Am Bildschirm live mitfiebern – so geht’s

Sie haben bereits ein digitales Abo – inklusive unserer Plus-Artikel? Dann müssen Sie nichts weiter tun und können die Streams nach dem Login auf unserer Homepage kostenlos verfolgen.

Sie sind noch kein Abonnent? Dann sichern Sie sich hier Ihr Abo und fiebern Sie bei allen Auswärtsspielen der Blauen live mit. Darüber hinaus können Sie mit dem Abo unsere gesamte Berichterstattung zu den Stuttgarter Kickers – und natürlich zusätzlich auch alle weiteren Plus-Artikel – frei lesen.

Sie sind Abonnent der gedruckten Ausgabe? Als Zeitungsabonnent (Mo.-Sa.) können Sie sich unter „Mein Abo“ hier auf unserer Webseite registrieren und im Anschluss den uneingeschränkten Streaming-Zugang nutzen.

Sie haben sich bereits für den Digitalzugang registriert? Dann melden Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten auf unserer Website an und seien Sie live dabei.